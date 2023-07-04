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В Уфе пропал 17-летний Александр Стахеев

В Уфе пропал 17-летний Александр Стахеев

09:55, 04 июл 2023

В Уфе объявлены поиски семнадцатилетнего Александра Стахеева. Информацию об этом распространили активисты ДПСО "БашРегионСпас".

О том, где находится подросток неизвестно с понедельника, 3 июля. Приметы юноши: рост 185 сантиметров, телосложение - худощавое, рыжие волосы и светло-карие глаза.

В день пропажи был одет в футболку желтого цвета, джинсы темно-синего цвета, черные кроссовки с белой подошвой и черную бейсболку.

Представители "БашРегионСпас" обращаются к каждому, кто располагает информацией о местонахождении этого подростка, с просьбой сообщить по телефону 8 (937) 3-102-112 или по номеру 112.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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