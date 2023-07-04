В Уфе пропал 17-летний Александр Стахеев
09:55, 04 июл 2023
В Уфе объявлены поиски семнадцатилетнего Александра Стахеева. Информацию об этом распространили активисты ДПСО "БашРегионСпас".
О том, где находится подросток неизвестно с понедельника, 3 июля. Приметы юноши: рост 185 сантиметров, телосложение - худощавое, рыжие волосы и светло-карие глаза.
В день пропажи был одет в футболку желтого цвета, джинсы темно-синего цвета, черные кроссовки с белой подошвой и черную бейсболку.
Представители "БашРегионСпас" обращаются к каждому, кто располагает информацией о местонахождении этого подростка, с просьбой сообщить по телефону 8 (937) 3-102-112 или по номеру 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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