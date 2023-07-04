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В Башкирии в лобовом ДТП «ГАЗели» и фуры пострадал водитель

В Башкирии в лобовом ДТП «ГАЗели» и фуры пострадал водитель

10:38, 04 июл 2023

В ночь на вторник, 4 июля, в Бураевском районе Башкирии произошла авария. Об этом сообщили в пресс-центре республиканского ГК по ЧС.

На перекрестке дороги Дюртюли-Бураево, рядом с населенным пунктом Челкаково, произошло столкновение фуры ДАФ и грузовика "ГАЗель". Прибывшие на место ДТП спасатели освободили из автомобиля "ГАЗель" получившего травмы 33-летнего водителя. Его передали медикам скорой помощи. Водитель ДАФ не пострадал.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причины данного инцидента.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Бураевский район происшествия аварии
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