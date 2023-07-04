В Башкирии пьяный мотоциклист угрожал задушить полицейских (ВИДЕО)

11:32, 04 июл 2023

В Кармаскалинском районе Башкирии 57-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на полицейского.





Все случилось вечером в четверг, 29 июня. В населенном пункте Новые Киешки полицейский и его напарник заметили мотоциклиста. Его манера вождения указывала на то, что водитель может быть нетрезв. Правоохранители остановили 57-летнего мотоциклиста. Вел он себя не совсем адекватно и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Чтобы составить протокол нарушителя посадили в служебный автомобиль. Но там мужчина начал проявлять агрессию и на него надели наручники.





Тем не менее, во время того, как участковый составлял административный протокол, дебошир нанес удар по голове полицейского, а затем попытался задушить его. На помощь подоспел напарник. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он раскаялся в содеянном.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео