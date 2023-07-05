В Уфе муж-тиран похитил 2-летнего ребенка (ВИДЕО)
11:24, 05 июл 2023
В городе Уфа у мамы, которая поделилась с журналистами историей о домашнем насилии, совершенном ее мужем, похитили 2-летнего сына. Информацию об этом передал Telegram-канал "Честно говоря".
Со слов женщины, они с ребенком прогуливались в парке, когда ее экс-супруг проследил за ними и, применив насилие, забрал ребенка, а затем скрылся. Мать обратилась в полицию.
Ранее она сообщила, что вынуждена была покинуть Москву, после жестокого избиения их общего ребенка. Следственный комитет ведет проверку данного инцидента.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: "Честно говоря"
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