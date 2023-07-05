Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе муж-тиран похитил 2-летнего ребенка (ВИДЕО)

В Уфе муж-тиран похитил 2-летнего ребенка (ВИДЕО)

11:24, 05 июл 2023

В городе Уфа у мамы, которая поделилась с журналистами историей о домашнем насилии, совершенном ее мужем, похитили 2-летнего сына. Информацию об этом передал Telegram-канал "Честно говоря".

Со слов женщины, они с ребенком прогуливались в парке, когда ее экс-супруг проследил за ними и, применив насилие, забрал ребенка, а затем скрылся. Мать обратилась в полицию.

Ранее она сообщила, что вынуждена была покинуть Москву, после жестокого избиения их общего ребенка. Следственный комитет ведет проверку данного инцидента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: "Честно говоря"
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пара нетрадиционной ориентации похитила ребенка
"Я очень боюсь за сына": В Стерлитамаке жена пропавшего вместе с сыном Игоря Байстрюка рассказала подробности происшествия
Происшествия в Башкирии
"Я очень боюсь за сына": В Стерлитамаке жена пропавшего вместе с сыном Игоря Байстрюка рассказала подробности происшествия
В Стерлитамаке в ходе ссоры мужчина едва не задушил жену на глазах у ребенка
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в ходе ссоры мужчина едва не задушил жену на глазах у ребенка
Следком Башкирии проверит семью, в которой от ожогов умер двухлетний ребенок
Происшествия в Башкирии
Следком Башкирии проверит семью, в которой от ожогов умер двухлетний ребенок


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: