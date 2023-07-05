В Башкирии лоб в лоб столкнулись грузовик и легковушка: пострадали два водителя

12:30, 05 июл 2023

В городе Сибай произошло ДТП, в результате которого два человека получили травмы. Эту информацию распространил Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.



В среду утром, 5 июля, лоб в лоб столкнулись грузовик JAC и легковушка Рено Логан.



В результате аварии травмы получили оба водителя - мужчины в возрасте 61 и 20 лет. Сотрудники спасательной службы оказали первую медицинскую помощь пострадавшим и передали их медикам скорой помощи.



Причины аварии и подробности произошедшего предстоит выяснить.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС