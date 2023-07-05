В Башкирии девочке проткнул грудную клетку 21-сантиметровый осколок стекла

12:42, 05 июл 2023

В городе Межгорье 11-летняя девочка случайно упала на осколок стекла длиной 21 сантиметр. Для удаления опасного предмета, который застрял у ребенка в спине, врачам пришлось вскрыть грудную клетку. Информацию об этом передали в медико-санитарной части города.







Происшествие случилось в субботу, 24 июня, когда девочка играла вместе с другими детьми и упала на лист стекла, который находился на территории частного дома. Сотрудники скорой помощи оказали ей первую помощь. В связи с возможными повреждениями сердца и кровеносных сосудов, девочку доставили в стационар медицинской части № 142.



После проведения рентгенографии грудной клетки маленького пациента, ее осмотрел детский хирург Алексей Степанов из районной больницы Белорецка. Под руководством специалиста была проведена двухчасовая операция.





"21-сантиметровый осколок стекла травмировал нижнюю долю легкого, прошел через диафрагму и остановился на расстоянии трех миллиметров от печени, не затронув крупные кровеносные сосуды. Мы провели вскрытие грудной клетки, ушивание ран нижней доли легкого и диафрагмы, осмотр брюшной полости и удаление осколка. Операция прошла успешно", - сообщил Наиль Кудаяров, замначальника по медчасти, принимавший участие в операции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Msch142.ru