В Башкирии пропала 15-летняя Виктория Нуйкина
13:00, 05 июл 2023
В Башкирии в конце июня пропала 15-летняя девушка по имени Виктория Нуйкина. Информацию об этом сообщили представители поискового отряда "Отклик". Подросток пропала, выйдя из дома и отправившись в неизвестном направлении.
Приметы Виктории: рост 162 сантиметра, среднего телосложения, волосы рыжего цвета средней длины и карие глаза.
Если у вас есть информация, которая может помочь в поиске Виктории Нуйкиной, волонтеры просят обратиться в полицию, позвонить по номеру 112 или 8–987–106–06–01. Также требуются добровольцы для поисков на местности.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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