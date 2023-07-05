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В Башкирии упав с высоты 8 метров погиб электромонтер

В Башкирии упав с высоты 8 метров погиб электромонтер

13:24, 05 июл 2023

В Благовещенском районе Башкортостана в возрасте 43 лет погиб рабочий. О происшествии проинформировал пресс-центр республиканской Гострудинспекции.



ЧП произошло на въезде у ворот формовочного цеха в прошедший понедельник, 3 июля. Во время сборки одного из ярусов передвижной сборно-разборной вышки электромонтер, занимающийся ремонтом и обслуживанием, упал на пол с восьмиметровой высоты. Несчастный получил серьезные травмы, от которых позднее скончался.

В настоящее время проводится расследование данного инцидента и выяснены причины, приведшие к несчастному случаю.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии девочке проткнул грудную клетку 21-сантиметровый осколок стекла.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия смерть несчастный случай
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