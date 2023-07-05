В Башкирии ложный донос сорвал выпускные девятиклассникам

13:45, 05 июл 2023

В Стерлитамаке празднование окончания 9 класса местной школы было сорвано из-за анонимного звонка в отдел полиции. Информацию об этом передает Telegram-канал Мэш Батащ. Аноним утверждал, что выпускники находятся в ресторане в состоянии алкогольного опьянения.





Прибывшие на место правоохранители выяснили, что школьники были в кафе вместе со своими родителями.



"По анонимному заявлению приехали полицейские, а у нас лимузин заказан. Все наши дети в порядке, здесь нет никаких пьяных", - рассказала мама выпускника.





По словам родителей, полицейские в течение часа проводили обыски. После этого увезли семерых ребят на освидетельствование и на три часа задержали в отделе.



Родители предполагают, что ложное заявление могли дать родственники тех, кто не попал на выпускной вечер. Многие из них отказались от участия из-за высокой стоимости мероприятия, что привело к возникновению конфликтной ситуации. Полицейских обвинили в неправомерных действиях и пожаловались на них в прокуратуру.

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Автор: Семен Подгорный