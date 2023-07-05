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В Уфе пропавшего в феврале 31-летнего Тимура Денисова нашли мертвым

В Уфе пропавшего в феврале 31-летнего Тимура Денисова нашли мертвым

14:59, 05 июл 2023

Поиски пропавшего 31-летнего Тимура Денисова в городе Уфа прекращены. Информацию об этом передали представители поисковой организации "Башрегионспас".

Ранее сообщалось, что мужчина в последний раз находился на связи 2 февраля 2023 года. Дальше о его местонахождении ничего не было известно.

В среду, 5 июля, поисковики сообщили о том, что было найдено тело пропавшего Денисова без признаков жизни.

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть поиск
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