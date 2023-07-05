В Башкирии на заброшенном складе нашли мертвого подростка

19:10, 05 июл 2023

В Кармаскалинском районе Башкортостана в районе заброшенного склада в населенном пункте Суук-Чишма нашли тело 15-летнего подростка. Местные жители сообщили, что, вероятно, он мог покончит с собой.



На месте ЧП нашли рюкзак, упаковку от клея, 2 бутылки из-под алкоголя и пластиковый баллон, в котором остался высохший клей и мобильный телефон.







- Этот склад облюбовала местная молодежь, здесь они пьют и, предположительно, употребляют наркотики, - сообщил один из местных жителей. - Этот мальчик воспитывался в проблемной семье. Его мать - одиночка, любит проводить время на улице, а дети предоставлены сами себе, их у нее трое.



Местные относились к детям с сочувствием. Их периодически подкармливали, но в основном они оставались наедине со своими проблемами.

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Автор: Семен Подгорный