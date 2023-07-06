В Башкирии водитель «Оки» сбежал с места аварии, оставив умирать свою пассажирку
11:36, 06 июл 2023
В среду, 5 июля, в Дюртюлинском районе Башкортостана в аварии погибла женщина. Информацию о ДТП предоставил пресс-центр Госкомитета РБ по ЧС.
Столкновение произошло между населенными пунктами Ангасяк и Тарасовка. Мужчина, за рулем автомашины "Ока", потерял управление и врезался в дерево. Сотрудники Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям и других служб экстренной помощи немедленно прибыли на место происшествия.
По предварительным данным, в салоне автомобиля находились 2 человека. Водитель покинул место инцидента, а его пассажирка скончалась. Тело несчастной зажало в искореженном автомобиле, и спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы достать пассажирку.
Дорожные полицейские сейчас выясняют обстоятельства происшествия.