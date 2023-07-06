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Житель Башкирии едва не задушил собственную мать, которую ранее сделал инвалидом

Житель Башкирии едва не задушил собственную мать, которую ранее сделал инвалидом

13:34, 06 июл 2023

В Башкирии житель города Белорецк предпринял попытку задушить свою мать. Информацию об этом передает пресс-центр республиканского МВД.



52-летний нигде не работающий горожанин проживал с пожилой матерью-инвалидом. 75-летняя пенсионерка прикована к постели и за ней требуется постоянный уход. Но, вместо того чтобы проявить заботу, сын злоупотреблял алкоголем, проявлял агрессию в отношении матери, морил ее голодом и угрожал убийством.

В прошедшую субботу, 3 июля, злоумышленник накрыл лицо матери подушкой в попытке задушить ее. Несчастная начала громко звать на помощь. Дверь на балкон квартиры была открыта и сын, испугавшись, что их услышат, отпустил свою жертву.


- Спустя некоторое время полицейские его задержали. Мужчина пояснил, что мать запрещает ему пить алкоголь, но убивать ее из-за этого он не собирался. Давать дальнейшие показания белоречанин отказался, - сообщили в МВД.

Его обвинили в угрозе убийством и возбудили уголовное дело.

Также стало известно, что в апреле сын, во время ссоры с матерью, толкнул ее и она упала. Женщина получила травму, в результате которой лишилась возможности ходить и самостоятельно обслуживать себя. Мужчина раскаялся и попросил прощения у матери, однако он все равно стал фигурантом уголовного дела.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование данного уголовного дела уже завершено, но еще не рассматривалось судом.

- В целях предотвращения более серьезных последствий было принято решение о содержании подозреваемого под стражей. Дознание продолжается, - сообщили в МВД.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район происшествия
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