В Башкирии женщина утонула на глазах у друга

23:09, 06 июл 2023

В четверг, 6 июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошла трагедия, в результате которой погибла женщина в возрасте 43 лет. Вместе со своим приятелем она проводила время на необорудованном пляже.



Как сообщили в столичном УГЗ, погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на запрещающие купание таблички, она пренебрегла ими и отплыла от берега слишком далеко. Ее спутник попытался спасти утопающую, но все было тщетно.



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Автор: Семен Подгорный