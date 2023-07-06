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В Башкирии женщина утонула на глазах у друга

В Башкирии женщина утонула на глазах у друга

23:09, 06 июл 2023

В четверг, 6 июля, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошла трагедия, в результате которой погибла женщина в возрасте 43 лет. Вместе со своим приятелем она проводила время на необорудованном пляже.

Как сообщили в столичном УГЗ, погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на запрещающие купание таблички, она пренебрегла ими и отплыла от берега слишком далеко. Ее спутник попытался спасти утопающую, но все было тщетно.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде
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