В Уфе волонтеры ищут ребенка, который пропал вместе с отцом

00:10, 07 июл 2023

В городе Уфа волонтеры приступили к поискам годовалого малыша по имени Тихон Степаненко, который исчез вместе со своим отцом. Данное сообщение разместили в социальных сетях представители поисковой организации «ЛизаАлерт. Башкортостан».







Поисковики сообщили, что ребенок пропал 4 июля.



Приметы Тихона: рост 85 сантиметров, телосложение нормальное, русые волосы, глаза голубого цвета. Был одет в футболку белого цвета, шорты зеленого цвета и синие сандалии.



Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где находится пропавший ребенок, просим незамедлительно сообщить ее на горячую линию ПО «ЛизаАлерт» по номеру телефона: 8(800)700-54-52 или 112.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Уфы поделилась подробностями пропажи сына вместе с отцом. В течение дня женщине удалось связаться со своим бывшим мужем. Беседа была эмоциональной, но экс-супруги не смогли договориться.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ЛизаАлерт. Башкортостан