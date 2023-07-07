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В Уфе оставленная в розетке зарядка от телефона стала причиной пожара

В Уфе оставленная в розетке зарядка от телефона стала причиной пожара

11:18, 07 июл 2023

В пятницу, 7 июля, в городе Уфа произошел пожар в двухкомнатной квартире, из-за оставленного в розетке зарядного устройства от мобильного телефона. Происшествие случилось на 4 этаже жилого дома, расположенного на ул. Первомайской. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.



6 жильцов, включая двух детей, самостоятельно эвакуировались по лестнице. Спустя 2 минуты после получения сообщения о возгорании, спасатели прибыли на место инцидента, выведя из опасной зоны еще четырех жильцов.


– Открытый огонь был потушен в течение 15 минут. В тушении были задействованы 11 человек и 4 единицы специальной техники, – сообщили в МЧС. – Квартира сильно пострадала от огня, причиной возникновения пожара стала зарядка от телефона, которая была подключена к удлинителю.

На месте находится дознаватель МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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