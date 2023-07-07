В Уфе в озере Теплое утонул 39-летний мужчина

11:33, 07 июл 2023

Вечером в четверг, 6 июля, произошло трагическое происшествие на озере Теплое в городе Уфа. По информации, полученной от пресс-центра столичного УГЗ, во время купания утонул мужчина в возрасте 39 лет.







Жена погибшего обратилась за помощью к спасательным службам, рассказав, что на момент происшествия на берегу проходил семейный праздник. Находясь возле водоема, мужчина вместе с другом решили искупаться, однако на берег вернулся только один.



На место инцидента выехала водолазная группа ПСО Управления гражданской защиты. Тело несчастного они обнаружили на глубине примерно 3 метров и на расстоянии 25 метров от берега.





Согласно информации, предоставленной УГЗ, место, где произошел несчастный случай не было оборудовано для купания и были установлены запрещающие таблички.

Читайте также: В Башкирии женщина утонула на глазах у друга

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ