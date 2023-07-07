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В Башкирии 14-летняя девочка приняла 20 таблеток парацетамола и попала в больницу

В Башкирии 14-летняя девочка приняла 20 таблеток парацетамола и попала в больницу

15:32, 07 июл 2023

В Башкирии 14-летняя девушка была госпитализирована в детскую больницу города Стерлитамак с отравлением препаратом "Парацетамол". Информация об этом была опубликована в социальных сетях медицинской организации.

Ребенок страдал от сильной головной боли и за 1,5 часа выпил двадцать таблеток. Ночью девочка проснулась от тошноты и болей в животе, а утром мать отвела ее в больницу. Врачи оказали пациентке необходимую медпомощь. Сейчас ее состояние нормализовалось.

Специалисты рассказали, что не контролируемый прием медицинских препаратов может иметь серьезные и непредсказуемые последствия для организма.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке отравление
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