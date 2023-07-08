Спасатели в Башкирии бьют тревогу: за 2 часа - двое утонувших

11:39, 08 июл 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям в Республике Башкортостан забило тревогу: за день в регионе утонули сразу 2 человека. Первый случай зарегистрирован в городе Сибай. Тело погибшего мужчины 1990 года рождения было обнаружено в реке Худолаз.



Второй несчастный случай произошел в Дюртюлинском районе. Здесь из пруда в населенном пункте Иванаево было извлечено тело еще одного мужчины, также родившегося в 1990 году.







ГУ МЧС РФ по РБ направило спасателей на места происшествий.



"По словам свидетелей в обоих случаях мужчины купались в необорудованных для этого местах в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводятся следственные действия. Причины инцидентов выясняются", - сообщили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ