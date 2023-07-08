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Спасатели в Башкирии бьют тревогу: за 2 часа - двое утонувших

Спасатели в Башкирии бьют тревогу: за 2 часа - двое утонувших

11:39, 08 июл 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям в Республике Башкортостан забило тревогу: за день в регионе утонули сразу 2 человека. Первый случай зарегистрирован в городе Сибай. Тело погибшего мужчины 1990 года рождения было обнаружено в реке Худолаз.

Второй несчастный случай произошел в Дюртюлинском районе. Здесь из пруда в населенном пункте Иванаево было извлечено тело еще одного мужчины, также родившегося в 1990 году.



ГУ МЧС РФ по РБ направило спасателей на места происшествий.

"По словам свидетелей в обоих случаях мужчины купались в необорудованных для этого местах в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводятся следственные действия. Причины инцидентов выясняются", - сообщили в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия смерть на воде Дюртюлинский район Сибай
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