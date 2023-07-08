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В Башкирии рабочего завалило землей в двухметровой траншее

В Башкирии рабочего завалило землей в двухметровой траншее

12:01, 08 июл 2023

В Башкортостане на рабочем месте произошел несчастный случай, в результате чего 32-летнего рабочего засыпало землей. Подробности были сообщены пресс-центром Государственной инспекции по труду региона.

Согласно информации, происшествие случилось 10 мая в населенном пункте Сандугач Янаульского района РБ. Бригада коммунальщиков занималась монтажом системы холодного водоснабжения к жилым домам.



В тот день, для подключения жителей улицы Заречной к водопроводу, требовалось выполнить закольцовку основной трубы на перекрестке двух улиц. Экскаваторщик выкопал двухметровую траншею. По лестнице в нее спустились два слесаря.

Во время работы грунт обвалился: одного из работников откинуло к стене, а другого завалило землей. Остальные работники сразу принялись откапывать несчастного, но спасти молодого человека не удалось – прибывшей бригаде медиков скорой помощи пришлось констатировать его смерть.


Инспекция по труду выяснила, что на производство работ не был оформлен наряд-допуск, в котором указываются меры безопасности. С работником не проводился инструктаж и обучение технике безопасности. Кроме того, ему не были предоставлены средства индивидуальной защиты.

Причиной обрушения земли стало отсутствие крепления откосов траншеи с вертикальными стенками, извлеченный грунт не был размещен на безопасном расстоянии, не определены места спуска и подъема людей, - сообщили в ведомстве.

Работодатель получил штраф, материалы переданы правоохранителям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: предоставлено Госинспекцией труда РБ.
Теги: Янаульский район происшествия несчастный случай
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