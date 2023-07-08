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В Башкирии пожарные спасли шестерых человек

В Башкирии пожарные спасли шестерых человек

12:45, 08 июл 2023

Минувшей ночью в городе Белорецк, на улице Благой ключ, случился пожар в жилом многоквартирном доме.

Согласно информации, предоставленной МЧС по Республике Башкортостан, прибывшие на место происшествия огнеборцы, зафиксировали повреждение огнем стены в подполье и в комнате одной из квартир.

Спасатели эвакуировали 6 человек из зоны возгорания. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС РФ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецк происшествия пожар
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