В Башкирии пожарные спасли шестерых человек
12:45, 08 июл 2023
Минувшей ночью в городе Белорецк, на улице Благой ключ, случился пожар в жилом многоквартирном доме.
Согласно информации, предоставленной МЧС по Республике Башкортостан, прибывшие на место происшествия огнеборцы, зафиксировали повреждение огнем стены в подполье и в комнате одной из квартир.
Спасатели эвакуировали 6 человек из зоны возгорания. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС РФ.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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