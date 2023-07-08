В Уфе припаркованный автомобиль задел коляску с ребенком

15:37, 08 июл 2023

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло в городе Уфа. Информацию об этом передали представители столичной Госавтоинспекции.



Происшествие случилось в вечернее время недалеко от улицы Рощинской №15/3.



Водитель припарковал свой автомобиль во дворе, однако не поставил ТС на «ручник», в результате чего машина начала движение и задела коляску с ребенком.



Малыш, находившийся в коляске, получил травму головы. Его немедленно доставили в лечебницу.



Полиция приступила к расследованию происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ