Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе припаркованный автомобиль задел коляску с ребенком

В Уфе припаркованный автомобиль задел коляску с ребенком

15:37, 08 июл 2023

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП, которое произошло в городе Уфа. Информацию об этом передали представители столичной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось в вечернее время недалеко от улицы Рощинской №15/3.

Водитель припарковал свой автомобиль во дворе, однако не поставил ТС на «ручник», в результате чего машина начала движение и задела коляску с ребенком.

Малыш, находившийся в коляске, получил травму головы. Его немедленно доставили в лечебницу.

Полиция приступила к расследованию происшествия.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП Уфа
Читайте также

В Мечетлинском районе водолазы нашли машину на дне реки Ай
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе водолазы нашли машину на дне реки Ай
В Уфе 15-летний подросток на электросамокате попал под колеса иномарки
Происшествия в Башкирии
В Уфе 15-летний подросток на электросамокате попал под колеса иномарки
В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом
Происшествия в Башкирии
В Уфе из-за массовой аварии машина легла кверху брюхом
В Свердловской области житель Башкирии протаранил конвойный автомобиль, перевозивший арестованных в СИЗО
Происшествия в Башкирии
В Свердловской области житель Башкирии протаранил конвойный автомобиль, перевозивший арестованных в СИЗО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: