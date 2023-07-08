На закрылке самолета Уфа-Сургут обнаружили вмятину
17:53, 08 июл 2023
На борту самолета, который летел из Уфы в Сургут, обнаружили повреждение. Эту информацию сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент», cогласно которой происшествие случилось 6 июля, после приземления в Сургуте.
По прибытию была обнаружена вмятина на основном колесе, а также деформация задней кромки 3-ей секции вместе со вмятиной на передней кромке второй секции правого корневого закрылка.
В результате произошедшего дальнейшая эксплуатация лайнера, принадлежащего авиакомпании «ЮТэйр», была временно приостановлена.
Автор: Семен Подгорный
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