Жители Башкирии извлекли из реки тело 8-летнего мальчика

22:15, 08 июл 2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан сообщили о трагической гибели ребенка. Согласно сообщению ведомства, в субботу, 8 июля, в реке Куваш утонул восьмилетний мальчик.



По полученной информации, несчастный случай произошел недалеко от населенного пункта Асяново Дюртюлинского района Башкирии. Местные жители обнаружили тело и извлекли его из воды.



Ребенок купался в месте, не предназначенном для купания. В настоящее время его передали в распоряжение полиции, подробности произошедшего уточняются.



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Автор: Семен Подгорный