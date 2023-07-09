В Башкирии соседка спасла от гибели многодетную семью

09:40, 09 июл 2023

Ночью в Караидельском районе Башкирии произошел пожар в населенном пункте Тайкаш, в результате которого полностью сгорел жилой дом. Сообщение о возгорании главное управление МЧС республики получило в 02.30.







Прибывшие на место происшествия огнеборцы зафиксировали открытое горение деревянного дома, где проживала многодетная семья: мама и трое её детей - 11, 9 и 7 лет.



Пожар вспыхнул ночью. Запах гари почувствовала соседка и, выйдя на улицу, заметила, что горит веранда соседей. Она побежала в сторону дома, чтобы предупредить их об опасности.





"Многодетная мама проснулась от шума, попыталась выйти через дверь, но было уже поздно - все вокруг горело. Разбив окно, разбудила своих детей и передала их соседке на улицу. После этого сама выбралась через окно, взяв документы", - сообщили представители пресс-центра МЧС РБ.



Пострадавших, к счастью, нет. Сейчас семья будет временно проживать у родственников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ