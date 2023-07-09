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В Башкирии утонул житель Челябинской области

В Башкирии утонул житель Челябинской области

12:04, 09 июл 2023

В воскресенье утром, 9 июля, на берегу реки Ай, недалеко от населенного пункта Шаряково в Салаватском районе Башкирии, произошла трагедия: утонул житель Челябинской области. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По словам близких, 39-летний погибший был пьян. Тело передали полицейским для дальнейшего расследования. По информации ведомства, место, где утонул житель Сатки не было оборудовано для купания. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что вчера в Башкортостане утонул 8-летний ребенок.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия смерть на воде
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