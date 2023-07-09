В Башкирии пропал 38-летний Эдуард Бурмистров
12:12, 09 июл 2023
В населенном пункте Новомусино, находящемся в Куюргазинском районе Башкирии, пропал Эдуард Бурмистров. О поисках 38-летнего мужчины сообщили представители поисковой организации под названием "Лизаалерт".
Связь с Эдуардом пропала 4 июля. Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета. Одежда, которую он носил в момент пропажи, неизвестна.
Если у вас имеются какие-либо сведения о том, где может находиться Эдуард Бурмистров, просим вас позвонить по следующим телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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