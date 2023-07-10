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В Башкирии брошенный окурок стал причиной пожара

В Башкирии брошенный окурок стал причиной пожара

12:14, 10 июл 2023

Ночью в понедельник, 10 июля, в городе Стерлитамак произошел пожар в одной из квартир. Детали инцидента сообщили в пресс-центре республиканского управления МЧС.



Инцидент произошел в МКД, расположенном на улице Гоголя. Загорелся матрац, находившийся на балконе квартиры на 4 этаже. Пожарные вывели из зоны опасности двух человек. Еще 8 граждан самостоятельно эвакуировались до прибытия огнеборцев. К счастью, никто не пострадал. Пожар был потушен через 11 минут после получения сообщения о происшествии.

Сейчас проводится расследование, чтобы установить причины и подробности произошедшего. По предварительной версии, возгорание возникло из-за попадания окурка с балкона этажом выше. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке пожар
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