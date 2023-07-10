В Башкирии найден водитель, бросивший умирать пассажирку в разбившейся «Оке»
12:26, 10 июл 2023
В результате аварии, произошедшей в Дюртюлинском районе Башкирии погибла женщина.
По информации, полученной от пресс-центра ГК РБ по ЧС, экстренные службы получили сообщение о том, что водитель автомобиля "Ока" потерял управление на участке автодороги Ангасяк-Тарасовка и врезался в дерево. Установлено, что в момент ДТП в салоне автомашины находились 2 человека. Водитель покинул место инцидента, а его пассажирка от полученных травм скончалась. Спасатели деблокировали тело несчастной.
Согласно информации, которую распространило издание Башинформ, полицейские обнаружили сбежавшего водителя мертвым неподалеку от места аварии. Скорее всего он покончил с собой.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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