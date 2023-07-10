В Уфе 62-летний мужчина попал под колеса «НефАЗа»

Вечером в воскресенье, 9 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, информирует столичное ГИБДД. Водитель пассажирского автобуса марки "НефАЗ" двигался по улице Правды. В этот момент перед ним появился пешеход.
Мужчина в возрасте 62 лет решил перейти проезжую часть в неположенном для этого месте, в результате чего попал под колеса автобуса.
Пострадавший получил травму головы и обратился за медицинской помощью, после чего был отправлен домой. Подробности произошедшего выясняют дорожные полицейские.