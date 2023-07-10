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В Уфе 62-летний мужчина попал под колеса «НефАЗа»

В Уфе 62-летний мужчина попал под колеса «НефАЗа»

12:51, 10 июл 2023

Вечером в воскресенье, 9 июля, в городе Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, информирует столичное ГИБДД. Водитель пассажирского автобуса марки "НефАЗ" двигался по улице Правды. В этот момент перед ним появился пешеход.

Мужчина в возрасте 62 лет решил перейти проезжую часть в неположенном для этого месте, в результате чего попал под колеса автобуса.

Пострадавший получил травму головы и обратился за медицинской помощью, после чего был отправлен домой. Подробности произошедшего выясняют дорожные полицейские.

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Автор: proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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