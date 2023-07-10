Площадь пожара в Белорецком районе Башкирии увеличилась вдвое

13:17, 10 июл 2023

На данный момент охвачено огнем 40 гектаров леса, что на 19 гектаров больше, чем вчера.



Огонь может достигнуть населенного пункта Узян. Вчера расстояние между очагом возгорания и селом составляло десять километров, а сегодня уже сократилось до восьми. Усложняющим фактором являются погодные условия: в Узяне прогнозируется жара до +35 градусов.



На месте происшествия работает 45 специалистов и 13 единиц спецтехники, среди которых бульдозер и вертолет. За последние два дня огнеборцы сбросили при помощи авиации 105 тонн воды, но ситуацию переломить не удалось.



В МЧС сообщают, что контролирует ситуацию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео