Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии загорелись 4 личных хозяйства с домами и постройками

В Башкирии загорелись 4 личных хозяйства с домами и постройками

18:45, 10 июл 2023

В МЧС по Республике Башкортостан сообщили о крупном пожаре, который произошел в населенном пункте Хамитово Абзелиловского района республики.

10 июля огнем охватило 4 частных хозяйства, включая деревянные дома и пристройки.

К ликвидации возгорания были привлечены 7 единиц техники и более 20 человек. В настоящее время пожар локализовали. Данных о пострадавших нет. Тушение затруднено из-за плотной застройки и порывов ветра.

Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии загорелось здание Дома культуры
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелось здание Дома культуры
В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
Происшествия в Башкирии
В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
Пожар в Октябрьском, из горящего дома спасли 25 человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Октябрьском, из горящего дома спасли 25 человек
В Башкирии загорелись два дома с банями
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелись два дома с банями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: