В Башкирии загорелись 4 личных хозяйства с домами и постройками

18:45, 10 июл 2023

В МЧС по Республике Башкортостан сообщили о крупном пожаре, который произошел в населенном пункте Хамитово Абзелиловского района республики.



10 июля огнем охватило 4 частных хозяйства, включая деревянные дома и пристройки.



К ликвидации возгорания были привлечены 7 единиц техники и более 20 человек. В настоящее время пожар локализовали. Данных о пострадавших нет. Тушение затруднено из-за плотной застройки и порывов ветра.



Причину возгорания предстоит установить дознавателю МЧС.

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Фото: МЧС по РБ