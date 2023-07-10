В Башкирии загорелись 4 личных хозяйства с домами и постройками
18:45, 10 июл 2023
В МЧС по Республике Башкортостан сообщили о крупном пожаре, который произошел в населенном пункте Хамитово Абзелиловского района республики.
10 июля огнем охватило 4 частных хозяйства, включая деревянные дома и пристройки.
К ликвидации возгорания были привлечены 7 единиц техники и более 20 человек. В настоящее время пожар локализовали. Данных о пострадавших нет. Тушение затруднено из-за плотной застройки и порывов ветра.