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В Башкирии в аварии с мотоциклом погиб водитель мотоблока с тележкой

В Башкирии в аварии с мотоциклом погиб водитель мотоблока с тележкой

00:12, 11 июл 2023

Вечером в понедельник, 10 июля, в Мелеузовском районе Башкортостана произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб один человек. Детали происшествия рассказали в пресс-центре республиканского МЧС.

Авария произошла в населенном пункте Зирган на улице Советская, где совершили столкновение мотоблок с тележкой и мотоцикл. По предварительной информации, в результате произошедшего травмы получили 6 человек, включая 4 детей. Погиб мужчина, управлявший мотоблоком.

В МЧС сообщили, что здоровью детей ничего не угрожает. Обстоятельства ДТП выясняю дорожные полицейские.

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Автор: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии смерть Зирган
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