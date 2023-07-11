В Башкирии в заливе Золотарева утонула 14-летняя девочка
12:03, 11 июл 2023
В понедельник, 10 июля, в Караидельском районе Башкирии в заливе Золотарева реки Байки произошел несчастный случай, в результате которого утонула девочка-подросток. Информация об этом появилась в соцсетях.
Свидетели трагедии рассказали, что 3 несовершеннолетние девочки шли по дну реки, когда внезапно двое из них исчезли под водой. Одну из них удалось спасти, а вторая утонула. Через некоторое время, согласно сообщению пресс-центра МЧС Башкортостана, тело погибшей 14-летней девушки было обнаружено водолазами.
- На место произошедшего отправился следователь Следкома РБ, выясняются обстоятельства трагического случая, - сообщила пресс-служба ведомства.
Автор: Семен Подгорный
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