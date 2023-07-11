Школьницу пропавшую в 130 километрах от Уфы нашли убитой

12:17, 11 июл 2023

Найдено тело одиннадцатилетней школьницы, которая пропала в 130 км от Уфы. Эту информацию во вторник, 11 июля, сообщили журналисты издания 74.RU.



О случившемся с Ксенией У., рассказали волонтеры поисковой организации "ЛизаАлерт". На теле девушки обнаружены следы, свидетельствующие о возможном криминальном характере смерти. Труп подростка был найден недалеко от дороги, ведущей к одной из местных ферм. Сейчас сотрудники следкома работают в городе Сим, в котором проживала школьница.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что о Ксении ничего не было известно с 9 июля.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: «Подслушано в Симе» / Vk.com