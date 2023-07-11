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Школьницу пропавшую в 130 километрах от Уфы нашли убитой

Школьницу пропавшую в 130 километрах от Уфы нашли убитой

12:17, 11 июл 2023

Найдено тело одиннадцатилетней школьницы, которая пропала в 130 км от Уфы. Эту информацию во вторник, 11 июля, сообщили журналисты издания 74.RU.

О случившемся с Ксенией У., рассказали волонтеры поисковой организации "ЛизаАлерт". На теле девушки обнаружены следы, свидетельствующие о возможном криминальном характере смерти. Труп подростка был найден недалеко от дороги, ведущей к одной из местных ферм. Сейчас сотрудники следкома работают в городе Сим, в котором проживала школьница.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что о Ксении ничего не было известно с 9 июля.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: «Подслушано в Симе» / Vk.com
Теги: происшествия
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