Школьницу пропавшую в 130 километрах от Уфы нашли убитой
12:17, 11 июл 2023
Найдено тело одиннадцатилетней школьницы, которая пропала в 130 км от Уфы. Эту информацию во вторник, 11 июля, сообщили журналисты издания 74.RU.
О случившемся с Ксенией У., рассказали волонтеры поисковой организации "ЛизаАлерт". На теле девушки обнаружены следы, свидетельствующие о возможном криминальном характере смерти. Труп подростка был найден недалеко от дороги, ведущей к одной из местных ферм. Сейчас сотрудники следкома работают в городе Сим, в котором проживала школьница.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что о Ксении ничего не было известно с 9 июля.
Автор: Семен Подгорный
Фото: «Подслушано в Симе» / Vk.com
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