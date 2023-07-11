Ураган в Уфе повалил 85 деревьев и повредил 12 автомобилей
12:29, 11 июл 2023
Ураганный ветер в Уфе в понедельник, 10 июля, за короткое время повалил свыше 80 деревьев и повредил несколько машин. Информацию об этом передали в пресс-центре столичного УГЗ.
Происшествия случились практически во всех районах Уфы, за исключением Кировского. Спасатели зафиксировали 85 случаев падения деревьев. В результате этого 12 автомашин получили механические повреждения, а в тридцати случаях насаждения упали на линии электропередачи.
Вследствие непогоды часть жителей Демского, Ленинского, Орджоникидзевского районов временно остались без электричества. Бригады аварийников уже восстановили поврежденные участки наружного освещения. Утром электроснабжение было восстановлено.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
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