В Башкирии за последние сутки в авариях погибли 5 человек

21:13, 11 июл 2023

В Башкортостане за прошедшие 24 часа в дорожно-транспортных происшествиях погибли 5 человек. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.







Одно из ДТП случилось утром в Бакалинском районе Башкирии, на 9-ом километре автодороги Бузюрово-Курчеево-Куштиряково. Здесь опрокинулся автомобиль "ВАЗ-2107". Водитель, 27-летний местный житель, не пристегнулся ремнем безопасности и погиб на месте происшествия.



Вечером произошла еще одна авария в населенном пункте Зирган Мелеузовского район республики. Произошло столкновение мотоблока "Авангард" и мотоцикла "Хонда", в результате чего погиб 71-летний водитель мотоблока, травмы получили 5 человек. 35-летний водитель мотоцикла и 13-летний пассажир "Авангарда" были госпитализированы. Трое детей, которые ехали в тележке мотоблоке, после осмотра медиков были отправлены домой. По предварительной информации, погибший водитель мотоблока не уступил дорогу мотоциклу.





Ближе к полуночи случилось ДТП в Илишевском районе: на 104-ом км дороги Шаран-Новобалтачево-Андреевка перевернулась "Лада Гранта", которым управлял 55-летний мужчина, погибший в результате произошедшего. Травмы получил пассажир 54 лет.



Практически в это же время в Стерлитамакском районе, на участке дороги Стерлитамак-Стерлибашево, 30-летний водитель автомобиля Seat Leon сбил 36-летнего пешехода, который скончался до прибытия медиков скорой медпомощи. Водитель рассказал, что пешеход двигался по проезжей части в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде.









Еще один несчастный случай зарегистрировали в Мелеузовском районе. По предварительной информации, на берегу реки Белой около населенного пункта Янги-Аул, 60-летний мужчина, работая на минитракторе во время сенокоса, застрял вдоль реки. При попытке демонтировать косилку, на него упало транспортное средство. Мужчина погиб на месте происшествия.

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Фото: ГИБДД по РБ