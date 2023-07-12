В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Фольксвагена

11:17, 12 июл 2023

Вечером во вторник, 11 июля, в Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалась пассажирка иномарки. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской ГИБДД.







По имеющейся информации, ДТП произошло на участке автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. 36-летний водитель автомобиля Фольксваген Caravelle потерял управление, вследствие чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.



Сообщается, что в момент аварии в машине находились 5 человек. Трое пассажиров получили различные травмы, от полученных ранений умерла 51-летняя женщина.





– На месте инцидента находятся сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы. Мы продолжаем уточнять детали произошедшего, – сообщили представители республиканской ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ