Житель Уфы зашел по пояс в воду и умер

11:28, 12 июл 2023

В понедельник, 10 июля, на пляже "Песчаный" в Уфе произошел несчастный случай, о котором сообщило столичное УГЗ. 59-летний местный житель почувствовал себя плохо и потерял сознание, войдя по пояс в воду.



Медики, прибывшие на место инцидента, предприняли попытки реанимации пострадавшего, но все было тщетно, и они констатировали его смерть.



Позже выяснилось, что причиной происшествия стал оторвавшийся в сосуде тромб.



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Автор: Семен Подгорный