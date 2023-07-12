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Житель Уфы зашел по пояс в воду и умер

Житель Уфы зашел по пояс в воду и умер

11:28, 12 июл 2023

В понедельник, 10 июля, на пляже "Песчаный" в Уфе произошел несчастный случай, о котором сообщило столичное УГЗ. 59-летний местный житель почувствовал себя плохо и потерял сознание, войдя по пояс в воду.

Медики, прибывшие на место инцидента, предприняли попытки реанимации пострадавшего, но все было тщетно, и они констатировали его смерть.

Позже выяснилось, что причиной происшествия стал оторвавшийся в сосуде тромб.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть на воде
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