В Башкирии толпа сельчан набросилась на водителя BMW (ВИДЕО)

15:31, 12 июл 2023

В башкирских telegram-каналах завирусилось видео, на котором запечатлена потасовка между несколькими мужчинами. Сообщается, что инцидент произошел накануне в населенном пункте Верхнеяркеево, когда водитель "BMW" вступил в конфликт с местными жителями.





Судя по видеозаписи, группа возмущенных мужчин набросилась на черный автомобиль: один из них забрался на капот, другой со всей силой бил кулаком по лобовому стеклу, а третий бросил камень. Кроме того, можно услышать звуки, похожие на выстрелы.





В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в полицию не поступало никаких сообщений о данном происшествии. Факт был обнаружен в результате мониторинга соцсетей. Проведена проверка, и водитель иномарки был идентифицирован. По предварительной информации, конфликт между ним и несколькими местными жителями возник на фоне личной вражды. Водитель БМВ отказался от любых претензий. Проверка продолжается.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео