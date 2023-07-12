В Башкирии на реке Ай сом едва не утащил под воду ребенка

15:43, 12 июл 2023

Во вторник, 11 июля, в Мечетлинском районе Башкортостана огромный сом напал на подростка. Об этом случае в соцсетях сообщил местный житель.



Шокирующий случай произошел на берегу р. Ай недалеко от населённого пункта Абдулино. Рыба схватила мальчика за стопу и едва не утащила его в водоем. Парень оказался сильнее и сумел освободиться.



Родственник мальчика предположил, что агрессивное поведение сома вызвано большим количеством людей и моторных лодок на реке.



"Видимо потревожили, будьте осторожны!", - написал дядя подростка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети