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В Башкирии на реке Ай сом едва не утащил под воду ребенка

В Башкирии на реке Ай сом едва не утащил под воду ребенка

15:43, 12 июл 2023

Во вторник, 11 июля, в Мечетлинском районе Башкортостана огромный сом напал на подростка. Об этом случае в соцсетях сообщил местный житель.

Шокирующий случай произошел на берегу р. Ай недалеко от населённого пункта Абдулино. Рыба схватила мальчика за стопу и едва не утащила его в водоем. Парень оказался сильнее и сумел освободиться.

Родственник мальчика предположил, что агрессивное поведение сома вызвано большим количеством людей и моторных лодок на реке.

"Видимо потревожили, будьте осторожны!", - написал дядя подростка.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Мечетлинский район происшествия
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