В Башкирии на реке Ай сом едва не утащил под воду ребенка
15:43, 12 июл 2023
Во вторник, 11 июля, в Мечетлинском районе Башкортостана огромный сом напал на подростка. Об этом случае в соцсетях сообщил местный житель.
Шокирующий случай произошел на берегу р. Ай недалеко от населённого пункта Абдулино. Рыба схватила мальчика за стопу и едва не утащила его в водоем. Парень оказался сильнее и сумел освободиться.
Родственник мальчика предположил, что агрессивное поведение сома вызвано большим количеством людей и моторных лодок на реке.
"Видимо потревожили, будьте осторожны!", - написал дядя подростка.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки утонули два подростка
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе в реке Ай утонул рыбак
Происшествия в Башкирии
На Павловке при столкновении двух лодок пострадал ребенок, мать ищет его спасителя
Происшествия в Башкирии
Жители Башкортостана обнаружили мертвую рыбу в реке