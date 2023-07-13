В Башкирии нашли мертвой пропавшую молодую женщину
10:12, 13 июл 2023
В Республике Башкортостан свернули поиски 36-летней Кристины Ф., которая 6 июля покинула населенный пункт Иглино, сев в такси и отправившись в неизвестном направлении.
Волонтеры РОО "Поиск детей Иглино" сообщили о том, что молодая женщина была обнаружена мертвой. Однако они не уточнили причину смерти, а также место и обстоятельства, при которых было обнаружено тело погибшей.
Расследованием этой трагедии занялись сотрудники правоохранительных органов. Известно, что у Кристины Ф. остались малолетние дети.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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