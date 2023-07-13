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В Башкирии пьяный молодой парень на «Приоре» насмерть сбил девушку (видео)

В Башкирии пьяный молодой парень на «Приоре» насмерть сбил девушку (видео)

10:21, 13 июл 2023

Ночью в четверг, 13 июля, в Кугарчинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка. Об этом сообщает республиканское ГИБДД.



Согласно имеющейся информации, примерно в час ночи в населенном пункте Воскресенское 17-летний парень, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на 20-летнюю девушку, шедшую по левой стороне дороги. В результате происшествия пешеход скончалась.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что у юноши отсутствует водительское удостоверение, кроме того, алкотестер зафиксировал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.


Отмечается, что управлять автомобиль ему доверил находившийся на пассажирском сиденье 29-летний владелец, который также был в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП смерть
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