В Башкирии пьяный молодой парень на «Приоре» насмерть сбил девушку (видео)
10:21, 13 июл 2023
Ночью в четверг, 13 июля, в Кугарчинском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла молодая девушка. Об этом сообщает республиканское ГИБДД.
Согласно имеющейся информации, примерно в час ночи в населенном пункте Воскресенское 17-летний парень, управляя автомобилем "Лада Приора", наехал на 20-летнюю девушку, шедшую по левой стороне дороги. В результате происшествия пешеход скончалась.
Сотрудники дорожной полиции выяснили, что у юноши отсутствует водительское удостоверение, кроме того, алкотестер зафиксировал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Отмечается, что управлять автомобиль ему доверил находившийся на пассажирском сиденье 29-летний владелец, который также был в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время проводится проверка по факту данного ДТП.