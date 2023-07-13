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В Башкирии подростки подстрелили женщину с ребёнком на руках, извинились и убежали

В Башкирии подростки подстрелили женщину с ребёнком на руках, извинились и убежали

10:43, 13 июл 2023

В Кармаскалинском районе Башкирии, несовершеннолетние выстрелили в женщину из пневматического оружия. Информацию об этом передает telegram-канал Мэш Батащ. Происшествие случилось во время отдыха пострадавшей на берегу реки Белой в населенном пункте Кабаково в компании своего сына, сестры и ее возлюбленного.



Недалеко от отдыхающих разместилась группа подростков, передвигавшихся на мопедах. Несовершеннолетние решили развлечься и стали стрелять из «воздушки» по бутылкам, в результате чего одна из пуль угодила в руку женщине.

Ребята принесли извинения пострадавшей и быстро скрылись с места происшествия. Теперь женщине предстоит операция, чтобы извлечь пулю. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: mash batach
Теги: Кармаскалинский район происшествия
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