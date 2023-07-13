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В Башкирии после капитального ремонта в спортзале школы обрушилась крыша

В Башкирии после капитального ремонта в спортзале школы обрушилась крыша

10:58, 13 июл 2023

В среду, 12 июля, произошло обрушение крыши в спортивном зале школы, расположенном в населенном пункте Ишлы Аургазинского района Башкирии. Здание учебного заведения было построено в 1961 году, а капитальный ремонт здесь проводили 4 года назад.



Представители администрации Аургазинского района сообщили о включении данного учебного заведения в федеральную программу капремонта школ на 2024 год. В рамках программы предусматривается ремонт всего здания школы, а также обновление мебели, учебного оборудования и благоустройство прилегающей территории.


Сразу после происшествия на место прибыла специальная комиссия. Специалисты приступят к ремонтным работам уже завтра. Все необходимые меры будут предприняты, чтобы обеспечить безопасность детей и готовность школы к новому учебному году.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Короче Уфа"
Теги: Аургазинский район происшествия
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