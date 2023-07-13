В Уфе после столкновения с автобусом перевернулась легковушка

11:06, 13 июл 2023

В четверг, 13 июля, в Уфе произошла авария с участием маршрутного автобуса. По информации ГИБДД, ДТП случилось на проспекте Октября.



Во время поворота во двор дома № 155 40-летняя женщина, находившаяся за рулем Ниссан Note, допустила столкновение с проезжавшим мимо автобусом "Лотос", в результате чего иномарка перевернулась.



Автоледи травмировала руку и ей пришлось обратиться за медпомощью. В момент происшествия в пассажирском транспорте ехали тридцать пассажиров, никто из них не пострадал.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ