В Башкирии пропала 26-летняя Нариса Исламгулова
11:55, 13 июл 2023
С 1 июля в Башкирии объявлены поиски 26-летней Нарисы Исламгуловой. Информация об этом появилась в соцсетях поисковых отрядов. Женщину в последний раз видели в населенном пункте Старо-Якупово Зилаирского района республики. Предполагается, что она могла выехать в Магнитогорск.
Описание пропавшей: рост составляет 164 сантиметра, на вид 30-35 лет, телосложение плотное, волосы темные, коротко стриженные. В момент исчезновения была одета в розовую кофту, синие джинсы и черные туфли с белыми полосками.
Добровольцы из отряда "Альфа-Спас" обращаются ко всем, у кого есть какая-либо информация о Нарисе Исламгуловой, с просьбой откликнуться. Номер телефона для связи: 8-963-094-50-85.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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