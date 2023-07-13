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В Башкирии пропала 26-летняя Нариса Исламгулова

В Башкирии пропала 26-летняя Нариса Исламгулова

11:55, 13 июл 2023

С 1 июля в Башкирии объявлены поиски 26-летней Нарисы Исламгуловой. Информация об этом появилась в соцсетях поисковых отрядов. Женщину в последний раз видели в населенном пункте Старо-Якупово Зилаирского района республики. Предполагается, что она могла выехать в Магнитогорск.



Описание пропавшей: рост составляет 164 сантиметра, на вид 30-35 лет, телосложение плотное, волосы темные, коротко стриженные. В момент исчезновения была одета в розовую кофту, синие джинсы и черные туфли с белыми полосками.

Добровольцы из отряда "Альфа-Спас" обращаются ко всем, у кого есть какая-либо информация о Нарисе Исламгуловой, с просьбой откликнуться. Номер телефона для связи: 8-963-094-50-85.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск Зилаирский район
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