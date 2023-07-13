В Башкирии погибшая в аварии 51-летняя пассажирка нелегального такси была беременна

13:58, 13 июл 2023

По информации, полученной от свидетелей ДТП, стало известно, что женщина, погибшая в результате аварии с Фольксваген Caravelle в Башкирии, была беременна. Об этом сообщают журналисты издания "Башинформ".







По предварительным данным ГИБДД Башкортостана, происшествие случилось примерно в 6 часов утра на участке автодороги Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск. Мужчина, управлявший Фольксвагеном, потерял управление, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. В момент аварии в машине находились 5 человек, двум из них потребовалась медицинская помощь. В ДТП погибла 51-летняя пассажирка.





В автомобиле также находился муж погибшей. Он рассказал, что супруга скрывала свою долгожданную беременность из-за возраста и никому не сообщала об этом. Представители ГИБДД РБ и Минздрава республики отказались комментировать информацию о беременности погибшей. В социальных сетях сообщается, что водитель машины предоставлял нелегальные услуги по перевозке пассажиров, однако в Госавтоинспекции также отказались комментировать эту информацию.

Читайте также: В Башкирии в ДТП погибла пассажирка Фольксвагена

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ