В Башкирии 14 июля прогнозируются грозы и похолодание до +8 градусов

22:44, 13 июл 2023

В пятницу, 14 июля, в Башкортостане прогнозируются обильные осадки и снижение температуры. Прогноз был опубликован специалистами МЧС по РБ.







В день перед выходными жителей республики ожидает пасмурная погода с прояснениями, польют небольшие дожди с грозами. Западный-северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с, местами в дневное время возможны порывы до 18 м/с.



Ночью температура воздуха будет держаться на отметке от +8 до +13 градусов, днем ожидается потепление до +18…+23 градусов.



На автодорогах ночью и утром в некоторых районах может образоваться туман, который снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik