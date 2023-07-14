В Башкирии соседи не поделили конюшню и у строили резню
12:08, 14 июл 2023
В Миякинском районе Башкирии был задержан подозреваемый в совершении ножевого ранения, о чем сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан.
В населенном пункте Уманка расположено лишь несколько жилых домов и одна бесхозная конюшня. Два соседа договорились о покупке данного помещения напополам, с целью разведения скота каждый на своей половине. Но через некоторое время один из хозяев решил выкупить конюшню полностью. Мужчина рассказал о своих планах товарищу. Узнав об этом, обманутый сосед вспылил и нанес ножевое ранение в грудь своему приятелю.
Задержанный - 52-летний мужчина - признал свою вину. В отношении данного происшествия возбудили уголовное дело.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Житель Учалинского района воткнул нож в грудь односельчанину
Происшествия в Башкирии
Пьяное застолье в Башкирии закончилось кровавой дракой
Происшествия в Башкирии
В Кармаскалинском районе раскрыто жестокое убийство двух человек
Происшествия в Башкирии
В Кумертау мужчина ограбил местный магазин